tendance - Selena Gomez lance sa collection de maillots de bain

«Ce qui me plaît chez cette marque, c’est qu’elle célèbre les femmes qui aiment leur corps de manière inconditionnelle», explique, sur Instagram, la chanteuse américaine Selena Gomez dans un post Instagram publié à l’occasion de sa collaboration avec la marque de maillots de bain La’Mariette.

Pour cette collection dévoilée samedi, la Texane, âgée de 28 ans, a imaginé Aura, un motif multicolore aux accents psychédéliques et décliné en six modèles (un une-pièce, un paréo, deux bas et deux tops) vendus sur le site de la marque.