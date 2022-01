Selena Gomez n’a pas les codes de son Instagram

États-Unis : Selena Gomez n’a pas les codes de son compte Instagram

La chanteuse et actrice a connu une relation amour-haine avec les réseaux sociaux. Aujourd’hui, elle ne poste plus rien et ne détient même pas les accès pour le faire.

L’Américaine de 29 ans est passée par d’intenses périodes d’anxiété dues aux réseaux sociaux. Instagram

L’Américaine est une des femmes les plus suivies sur Instagram avec 287 millions d’abonnés. En 2018, elle avait quitté le réseau social pour le bien de sa santé mentale. Aujourd’hui encore, Selena Gomez, qui roucoulerait avec Chris Evans, entretient une relation tendue avec Instagram. «À un moment donné, je ne voulais plus rien poster. J’étais dans une situation bénie tellement enviable. Qu’aurais-je bien pu poster ou dire de plus? Puis, j’ai eu l’idée d’inviter des gens à raconter leur histoire sur mon compte», a raconté la star américaine de 29 ans à «InStyle».

Selena s’est également rappelée dans le magazine à quel point tout tournait autour d’Instagram: «C’était devenu mon monde. Ça en était devenu vraiment dangereux. Au début de ma vingtaine, j’avais le sentiment de ne pas être jolie. Je pensais que j’avais tout le temps besoin de maquillage et je ne voulais pas être vue sans. En vieillissant et en évoluant, j’ai réalisé que j’avais besoin de reprendre le contrôle de mon ressenti. Je voulais pouvoir me regarder dans le miroir et avoir confiance en moi.» Pour elle, faire une pause avec les réseaux sociaux a été «la meilleure décision qu’elle n’ait jamais prise pour le bien de sa santé mentale». Aujourd’hui, ce n’est plus elle qui gère les publications, mais son équipe. «J’ai créé un système où je n’ai même pas les codes de mon compte. Dorénavant, la haine qu’on peut subir sur les réseaux disparaît dès que je pose mon téléphone.»