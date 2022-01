no make-up – Selena Gomez s’affiche sans maquillage: qu’en pensez-vous?

Lundi, Selena Gomez a surpris les employés de sa marque de cosmétiques, Rare Beauty , en publiant des remerciements dans le «New York Times» et une vidéo sur Instagram où elle apparaît sans maquillage.

Adepte des looks sophistiqués, la chanteuse, âgée de 29 ans, affiche un teint naturel rayonnant. Surprenant alors qu’elle salue les résultats de sa marque de beauté? Non, car en lançant Rare Beauty en 2020, Selena Gomez avait déclaré que toute sa philosophie était basée sur l’authenticité: «Être Rare, c’est être à l’aise avec soi-même. J’ai arrêté d’essayer d’être parfaite, je veux juste être moi». Et elle l’a parfaitement montré avec ce post.