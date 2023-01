Selena Gomez en couple avec Andrew Taggart 

États-Unis : Selena Gomez serait en couple avec Drew Taggart

L’actrice et chanteuse aurait retrouvé l’amour avec le DJ, membre du duo The Chainsmokers.

Selena Gomez et Andrew Taggart seraient ensemble depuis peu. Imago

Début 2023, Selena Gomez annonçait avec humour être en trouple avec Nicola Peltz et Brooklyn Beckham. Il semblerait que cette relation amicale-amoureuse soit oubliée. «Us Weekly» a appris que l’actrice et chanteuse de 30 ans avait trouvé l’amour en la personne d’Andrew Taggart, 33 ans, membre de The Chainsmokers, duo surpris d’avoir été remixé par Kanye West en mars 2022.

Un proche du nouveau couple a confié au magazine américain que les deux artistes n’essayaient pas de cacher leur histoire d’amour, mais qu’ils ne souhaitaient pas non plus s’afficher ensemble. «Selena a du mal à ne pas toucher Andrew et ils s’amusent beaucoup ensemble», a ajouté l’informateur.

Avant d’être en couple avec le musicien, Selena Gomez a vécu des histoires d’amour avec Justin Bieber, The Weeknd et Zedd. La rumeur lui a prêté une liaison avec Chris Evans, en 2021. Andrew Taggart, lui, a vécu une relation de quelques mois avec Eve Jobs, fille de Steve et mannequin durant l’été et l’automne 2022.