Selena Gomez et Zayn Malik seraient en couple

Tous deux âgés de 30 ans, Selena Gomez et Zayn Malik sortiraient ensemble depuis peu. Imago

Selena Gomez et Zayn Malik seraient-ils ensemble? Tout porte à le croire depuis qu’ils ont été vus en tête-à-tête dans un restaurant new-yorkais, vendredi 24 mars 2023. C’est une jeune femme qui a lancé la rumeur d’idylle entre la star américaine et le chanteur anglais en partageant sur TikTok une vidéo montrant une capture d’écran d’une conversation avec une amie. La personne qui lui envoie un message serait serveuse dans ce restaurant branché et dit avoir placé les artistes à une table. Interviewé dans «The Sun», un témoin de la scène a déclaré: «Selena Gomez et Zayn sont entrés dans le restaurant main dans la main en s’embrassant. La plupart des membres du personnel ne les ont pas reconnus. Ils semblaient très à l’aise ensemble et c’est clair qu’il s’agissait d’un rendez-vous galant.»

Pour le moment, Selena et Zayn ne se sont pas exprimés publiquement sur la nature exacte de leur relation. Cependant, cette nouvelle romance pourrait être particulièrement bénéfique pour l’ex de Gigi Hadid, qui avait vécu de fortes tensions avec la mère du top model. «La vie de Zayn a été mouvementée ces dernières années et ses proches espèrent que Selena l’aidera à s’ancrer et qu’elle aura une influence apaisante sur lui», confie une source.

Avant d’être aperçue avec l’ancien membre de One Direction, la chanteuse de 30 ans a été vue très proche d’Andrew Target, l’un des membres de The Chainsmokers, en janvier 2023. Or, quelques jours après, elle avait affirmé être toujours célibataire. La star la plus suivie sur Instagram est en revanche sortie avec Justin Bieber de 2011 à 2018. Selena a ensuite fréquenté le DJ Zedd et le chanteur The Weeknd.