Pop

Selena Gomez s’est bricolé un studio

Malgré le confinement, la chanteuse de 27 ans continue de travailler sur de nouveaux titres.

À la fin avril 2020, l’Américaine Selena Gomez avait raconté à Zane Lowe , sur Beats 1, qu’elle était en train de se construire un petit studio d’enregistrement à la maison. «Je ferai des FaceTime avec mon ingénieur du son et certains amis producteurs. Nous essaierons de créer de la musique», avait-elle alors confié en expliquant comment elle espérait travailler durant le confinement.

Le dimanche 3 mai 2020, la pop star a publié sur Instagram une image de son studio de fortune terminé. Et visiblement, à voir les notes manuscrites posées tout autour de la chanteuse, cette dernière a déjà commencé à l’utiliser. Au passage, on remarquera sur le cliché que Selena Gomez y apparaît au naturel et porte des sandales peluche chez elle.