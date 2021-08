Gaffe monumentale - Selfie en burqa sur Instagram: Lily Cole présente ses excuses

Lily Cole a publié, mardi soir sur Instagram, une story pour présenter ses excuses «J ’ ai posté, cette semaine, une ancienne photo de moi portant une burqa. ( … ) Je comprends pourquoi cette image a choqué des gens et présente mes sincères excuses pour le mal que j’ai causé. Je n’avais pas suivi l’actualité quand je l’ai postée. Donc c’était particulièrement maladroit. Merci de me l’avoir signalé. J’ai le cœur brisé en lisant ce qui se passe actuellement en Afghanistan.»

Un mannequin au top

Lily Cole est un mannequin réputé dont la carrière a débuté au début des années 2000. Elle a travaillé avec les plus grands photographes, figuré en couverture des magazines les plus prestigieux et défilé pour les couturiers les plus célèbres. La rousse flamboyante a aussi été brièvement actrice en jouant notamment dans «L’ I maginarium du docteur Parnassus» (2007) avec Johnny Depp, Heath Ledger, Colin Farrell et Jude Law.