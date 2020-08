Basketball Selim Fofana suscite la curiosité en NBA

À cause de la situation sanitaire, le Genevois d’Union Neuchâtel a été contraint de se retirer de la prochaine «Draft NBA». Néanmoins, plusieurs équipes se sont intéressées à lui.

La lumière médiatique s’est braquée sur lui aussi vite qu’elle est repartie. En avril, lorsqu’il avait annoncé qu’il se présenterait à la «Draft» NBA 2020 (prévue le 16 octobre), Selim Fofana (21 ans) avait suscité une grande curiosité et soulevé une question majeure: pouvait-il devenir le troisième Suisse à évoluer dans la prestigieuse ligue nord-américaine, avec Clint Capela et Thabo Sefolosha?

Depuis, plus aucune nouvelle durant quatre mois. Dans l’ombre, l’espoir d’Union Neuchâtel se préparait avec sérieux. La saison de LNA ayant été stoppée prématurément à cause de la pandémie, son quotidien se résumait aux entraînements collectifs et aux sessions individuelles en compagnie d’un préparateur physique. Personne ne l’imaginait être recruté par une équipe NBA, sauf lui. «Je ne me serais pas lancé là-dedans si j’étais persuadé que je n’avais aucune chance», indique-t-il.