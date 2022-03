Biathlon – Selina Gasparin prend sa retraite sportive

«Je considère la fin de cette saison olympique comme le moment idéal pour terminer le long chapitre de ma carrière de biathlète, a déclaré la Grisonne de 37 ans. Je garderai comme souvenirs un grand nombre d’aventures fantastiques, inoubliables, à la fois sur et en dehors des parcours de ski de fond et des stands de tir. C’est pourquoi je suis fière du chemin parcouru durant ma carrière et d’avoir contribué au développement du biathlon en Suisse durant près de deux décennies. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont accompagnée et soutenue sur mon chemin marqué de hauts et de bas.»