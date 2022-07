Anniversaire : Selon Adolf Ogi, rien ne se décide à l’UDC sans Blocher

L’ancien conseiller fédéral célèbre ses 80 ans. Interviewé, le plus populaire représentant de l’UDC évoque la sécurité de la Suisse, la neutralité et aussi le pouvoir de Christoph Blocher.

Adolf Ogi fête ce 18 juillet ses 80 ans. Et l’ancien conseiller fédéral (UDC/BE) reste toujours aussi populaire. Celui qui a été le ministre de la Défense dans les années 90 se dit heureux de ne plus être au pouvoir aujourd’hui. «De 1988 à 2000, j’ai connu les meilleurs moments au Conseil fédéral», reconnaît-il dans une longue interview accordée aux journaux alémaniques de Tamedia. «La situation était stable, les citoyens satisfaits du gouvernement et les relations extérieures avec la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, l’Angleterre et les États-Unis étaient au beau fixe. Et tout cela malgré le rejet de l’adhésion à l’EEE en 1992», se rappelle-t-il.