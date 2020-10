Coronavirus : Selon Alain Berset, nous sommes dans une «phase délicate»

Le ministre de la Santé rappelle dans une vidéo les mesures barrières qui permettront aux citoyens suisses de continuer à vivre presque normalement cet automne et cet hiver.

Dans une vidéo publiée jeudi, le ministre de la santé Alain Berset décrit ce début d’automne comme une «phase délicate» dans la lutte contre le coronavirus. Le conseiller fédéral appelle la population à respecter les mesures d’hygiène et à accepter de se mettre en isolement ou en quarantaine si nécessaire.

«C’est le début de l’automne, il fait un peu plus froid dehors et on doit bien constater que le coronavirus continue de nous compliquer la vie», note Alain Berset dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du Département fédéral de l’intérieur. Il y rappelle les mesures de protection, telles que garder ses distances ou «faire attention à l’hygiène des mains».