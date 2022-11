Maroc : Selon Ayem Nour, son ex n’a pas la garde de leur fils

La chroniqueuse affirme que Vincent Miclet n’a qu’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux.

Ayem Nour ne décolère pas. Bloquée au Maroc avec son fils depuis 16 jours, la chroniqueuse de «TPMP People» est en guerre contre son ex, Vincent Miclet, qui l’accuse d’avoir enlevé leur enfant. En représailles, l’homme d’affaires retiendrait le passeport du bambin de 6 ans, empêchant Ayem et Ayvin de rentrer en France et a porté plainte contre son ancienne compagne.