Suisse : Selon ce calendrier, le père ne s’occupe des enfants qu’une fois par mois

Un calendrier disponible à la Coop fait actuellement polémique. Les femmes sont invitées à se faire les ongles et du shopping, et les hommes à laver la voiture et ne s’occuper des enfants qu’un jour par mois….

Ce calendrier est disponible à la Coop en Suisse alémanique. Twitter

L’image d'un calendrier circulant actuellement sur Twitter fait bondir les internautes. «Dans le kiosque de la Coop, il y a des exemples amusants de calendriers des années 50: maman a congé une fois par mois, et papa s'occupe ensuite des enfants», écrit une utilisatrice. Le calendrier indique les dates des tâches prévues pour une famille de cinq personnes en janvier 2021.

Les rendez-vous du père comprennent un dîner d'affaires, une soirée entre hommes, un massage… et un soir par mois où il doit s'occuper des enfants. Le dimanche après-midi, il assiste à un match et le samedi est réservé au lavage de la voiture. En parallèle, quatre rendez-vous avec les enfants sont prévus pour la mère. Pour se détendre, elle est autorisée à se faire faire les ongles des pieds et à aller faire du shopping un jour avec ses copines.

Dans les commentaires sous le tweet, les rôles sur le calendrier sont critiqués: «Vouloir/faire/avoir des enfants n'est tout simplement pas pour les hommes. De temps en temps, je me contente de les ‘surveiller’, mais seulement si maman les a déjà nourris avant», ironise un utilisateur. Un autre écrit : «Au moins, papa se fait masser une fois par mois. Enfin, qu’est-ce qu’on entend par massage…?».

Pour Andrea Zimmermann du Centre d'études sur le genre de l’Université de Bâle, le calendrier montre que l'image traditionnelle et conservatrice de la famille est encore fermement ancrée dans l'esprit de beaucoup de gens. «Les rôles stéréotypés des sexes s'appliquent ici non seulement à la mère ou au père, mais aussi aux enfants. Mais il existe de nombreux modèles de famille, très différents, on le voit bien dans les réactions critiques du post».

Coop répond aux critiques

Patrick Häfliger, porte-parole de la Coop, a répondu à nos confrères de 20 Minuten: «Les calendriers sont livrés à nos points de vente par un fournisseur tiers. Coop est en contact avec ces fournisseurs à ce sujet». Le fabricant est la société Hans Buff und Co. Ltd. Le responsable Coop poursuit: «Nous ne voulons marcher sur les pieds de personne avec ce calendrier». L’entreprise assure prendre note de l'avis des utilisateurs et retravaillera le produit l'année prochaine.