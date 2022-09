Selon Musk, Tolkien se retourne dans sa tombe

«Les Anneaux de pouvoir» : Selon Elon Musk, «Tolkien se retourne dans sa tombe»

Le patron de Tesla et de SpaceX a regardé les deux premiers épisodes des «Anneaux de pouvoir» et il n’a pas du tout accroché.

Si Amazon retarde les commentaires de 72 heures sur Prime Video afin de contrer les trolls, il ne peut rien faire contre les critiques publiées sur Twitter, notamment à propos de la série «Les Anneaux de pouvoir». Et ça, Elon Musk l’a bien compris. Le milliardaire a utilisé le réseau au petit oiseau bleu, qu’il a renoncé à acheter , pour donner son avis sur le préquel du «Seigneur des Anneaux». Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas aimé la fiction.

Il se pourrait cependant que les messages d’Elon Musk n’aient pas pour seule origine la série qui a attiré plus de 25 millions de téléspectateurs dans le monde. Le patron de Tesla et celui d’Amazon, Jeff Bezos, se livrent en effet une guéguerre depuis plusieurs années, à propos de leurs milliards et de la course au tourisme spatial.