Carré Viiip se serait arrêté à cause d’un décès

France : Selon Giuseppe, «Carré Viiip» s’est arrêté à cause d’un décès

Le candidat de la très courte émission de téléréalité assure que si TF1 y a mis un terme, ce n’est pas à cause des mauvaises audiences.

L’émission avait été retirée de l’antenne après seulement treize jours, officiellement pour cause d’audiences insuffisantes mais, selon Giuseppe, la raison était tout autre. «Il y avait un binôme qui carburait au sucre et au sel, c’était blanc… Le garçon est décédé. Nous sommes rentrés un soir, la police avait bâché avec des draps. Ça, personne ne l’a vu et, le lendemain, l’émission s’était arrêtée. Ce n’était pas du tout à cause des audiences, car il y avait bien une émission de prévue le lendemain», a déclaré l’ancien candidat, jurant qu’il disait la vérité.