Royaume-Uni: John Major étrille la série «The Crown»

Royaume-Uni : Selon John Major, la série «The Crown» serait «un monceau d’absurdités»

«Un tonneau d’absurdités»: c’est ainsi que l’ancien Premier ministre britannique John Major a qualifié la série de Netflix «The Crown», dont la cinquième saison, qui porte sur les années 1990, pendant lesquelles il était à Downing Street, doit être diffusée le 9 novembre. Biographes de la famille royale et commentateurs critiquent d’ores et déjà vivement les nouveaux épisodes, accusés de comporter de multiples erreurs et de nuire à la réputation de Charles, alors prince de Galles mais désormais roi.