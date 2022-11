Alimentation des enfants: Selon la FRC, les cinémas sont souvent des «temples de la malbouffe»

Entre les snacks proposés et les supports et clips publicitaires, tout est fait pour faire envie.

Pendant trois ans, des testeurs de la Fédération romande des consommateurs ont sillonné les cinémas, accompagnés d’enfants. Leur but: voir quelles publicités sont montrées aux bambins avant les séances ou entre les murs des salles obscures et leur ressenti face à la mise en avant des sodas, snacks ou popcorn aux caisses. Les résultats, publiés dans le magazine mensuel «Mieux choisir», poussent la FRC à un constat sévère: les cinémas seraient des «temples de la malbouffe».

Sur les 925 publicités recensées, 25% étaient pour des denrées alimentaires. Parmi celles-ci, 54% étaient pour des boissons sucrées ou des glaces, 27% pour des fast-foods ou des bonbons et chocolats et seulement 4% pour des produits non sucrés. Certains cinémas ont encore des entractes au milieu des films, et une enquêtrice parle, dans le dossier, de «matraquage» pour les produits qui peuvent être achetés aux caisses hors de la salle.