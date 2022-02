Tennis : Selon la justice serbe, les tests de Djokovic étaient «valides»

Le Parquet serbe affirme que le No 1 mondial avait présenté des tests Covid valides avant d’entrer en Australie.

Les résultats des tests PCR présentés par le No 1 mondial de tennis Novak Djokovic afin d’obtenir une dérogation pour participer en janvier à l’Open d’Australie étaient «valides», a affirmé mercredi le Parquet serbe, à l’issue d’une enquête.

Deux fois testé

Vérification par le ministère de la Santé

Mais la validité de ces tests a été remise en cause par certains médias, dont la BBC, en raison de leurs numéros de série, à savoir que celui du 22 décembre était inférieur à celui du 16 décembre. «Il a été établi par une analyse de la base de données numériques (...) que Novak Djokovic a été testé plusieurs fois et que les certificats de ces test du 16 décembre et du 22 décembre 2021 sont valides», affirme le Parquet dans un communiqué, en ajoutant que ces vérifications ont été réalisées par le ministère de la Santé.