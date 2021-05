Pays-Bas : Selon la justice, Shell doit davantage réduire ses émissions de CO2

Le géant pétrolier Shell doit réduire ses émissions de CO2 de 45% d’ici fin 2030, a décidé, mercredi, un tribunal néerlandais, qui rendait son verdict dans une affaire lancée par un collectif d’ONG.

L’affaire a été lancée en avril 2019 par Milieudefensie, branche aux Pays-Bas de l’organisation internationale les Amis de la Terre. Plus de 17’000 citoyens néerlandais se sont constitués partie civile. Aux côtés de six autres ONG, dont Greenpeace et ActionAid aux Pays-Bas, Milieudefensie accusait Shell de ne pas faire assez pour s’aligner sur l’Accord de Paris et dénonçait une «destruction du climat» de l a part de l’une des plus grandes compagnies pétrolières au monde.