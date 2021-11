Russie : L’inflation est un «désastre qui appauvrit les gens»

Rare critique occasionnelle de Vladimir Poutine, la présidente de la Banque centrale s’inquiète de l’inflation, qui pointe à 8,1%, et reproche au Kremlin son manque de soutien à la population.

L’inflation, qui bat des records en Russie, est un «désastre», a noté, lundi, la présidente de la Banque centrale, Elvira Nabioullina, un rare rappel à l’ordre adressé au gouvernement. «C’est un désastre qui appauvrit les gens», a déclaré cette figure respectée devant la Douma, C hambre basse du Parlement russe.

En octobre, l’inflation a atteint 8,1% sur un an, un record depuis 2016, alors que l’objectif de la Banque centrale est de quatre pour cent. Comme ailleurs dans le monde, les prix de l’alimentaire ont particulièrement flambé, un coup dur pour une population vivant souvent sur le fil du rasoir, avec très peu d’épargne. «Une inflation élevée détruit vraiment la prospérité. Et quand on nous dit que l’essentiel est de maintenir le taux d’intérêt bas pour que le crédit augmente partout, nous ne pouvons pas être d’accord avec cela», a-t-elle dit devant le législateur.