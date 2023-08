Selon l’AfD : L’Union européenne est un «projet en faillite» 

«Nous considérons que l’Union européenne est irréformable et nous y voyons un projet en faillite», écrit l’AfD. À sa place, le parti veut fonder une «fédération des nations européennes, une nouvelle communauté économique et d’intérêts européenne qui préserve la souveraineté des Etats membres.» Le texte ne reprend pas une première version publiée en juin qui appelait à une «dissolution ordonnée de l’Union européenne», que des dirigeants du parti ont depuis qualifiée «d’erreur éditoriale».

Pas de départ de l’UE

Le nouveau programme ne fait pas non plus mention d’un «Dexit», version germanique d’un Brexit britannique, idée poussée par certains délégués mais très impopulaire pour les électeurs allemands. En 2019, dans le programme adopté par l’AfD en vue des élections européennes, le parti d’extrême droite prévoyait un «Dexit» en «dernier recours» si l’Union européenne n’était pas réformée de fond en comble «dans un délai raisonnable».

Devant Scholz

Portée par des sondages records, l’extrême droite affiche sa confiance d’être l’un des plus grands partis du pays à un an des scrutins européen et régionaux, et en vue des législatives de 2025. Dans les dernières enquêtes d’opinion, cette formation – 78 députés sur les 736 au Bundestag, soit l’avant-dernier groupe parlementaire en nombre – pointe désormais en deuxième position au plan national (19 à 22%), devant le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz, et juste derrière les conservateurs (26 à 27%), actuellement dans l’opposition.