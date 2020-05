Ministère public

Lauber fait face à une procédure de révocation

Le procureur général de la Confédération Michael Lauber est sur la sellette en raison de ses rencontres secrètes avec le président de la FIFA Gianni Infantino.

Selon la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, un membre du Ministère public de la Confédération (MPC) ne peut être révoqué avant la fin de sa période de fonction que dans deux cas. Il a commis une violation grave de ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave. Il n’est durablement plus capable d’exercer sa fonction.

Affaires FIFA

La commission a pris sa décision après avoir auditionné M. Lauber. L’intéressé est sorti le visage fermé de la salle et s’est dépêché de quitter les lieux, ne répondant aux journalistes qui l’attendaient qu’un bref «ça s’est très bien passé».

Pression grandissante

Il aurait notamment fait des déclarations contraires à la vérité, violé le devoir de loyauté ou entravé l’enquête disciplinaire. M. Lauber conteste toutefois les griefs sur la forme et le fond. Il reproche également à l’Autorité de surveillance d’avoir commis de nombreuses erreurs de procédure, d’avoir outrepassé ses compétences et fait preuve de partialité.

L’Autorité de surveillance a ordonné que le salaire du procureur soit réduit de 8% durant un an. Mais M. Lauber a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral qui n’a pas encore tranché.

L’audition du procureur a porté non seulement sur cette procédure disciplinaire, mais encore sur les faits rendus publics après le 2 mars, en particulier la révélation d’autres contacts prétendus entre la FIFA et le MPC, la publication d’un échange de mails concernant les intentions de Gianni Infantino au printemps 2016 et la prescription du premier procès du complexe d’affaires liées à la FIFA.