Football: Selon le co-propriétaire de l’Inter Miami, Messi fera de la MLS une référence

Après Cristiano Ronaldo qui avait affirmé que le championnat saoudien avait le potentiel pour devenir l’un des cinq meilleurs au monde, voici le co-propriétaire de l’Inter Miami qui s’enflamme à son tour. Le bras droit de David Beckham a fait le tour du sujet dans le journal espagnol El Pais évoquant le côté marketing et sportif de l’arrivée du génie argentin en Floride.

Selon lui, les dirigeants de Miami réfléchissaient depuis 2019 à la meilleure manière d’amener Lionel Messi dans leur club : «Nous voulons que les gens, lorsqu’ils pensent au football aux États-Unis, pensent à Miami. » Celui qui préside également la Real Saragosse en Espagne et ses collègues ont du travail devant eux, l’Inter Miami étant actuellement dernier de la Conférence Est de MLS.

Jorge Mas a ensuite enchainé en expliquant que le septuple ballon d’or avait rejoint «le plus grand marché commercial du monde» et qu’il pouvait faire de la MLS «l’une des deux ou trois plus grandes ligues du monde». Le patron de l’Inter Miami a conclu en assurant que l’Argentin aura un rôle à jouer au club après sa retraite. Un argument qui aurait séduit Messi, lui qui se voit bien développer le club après avoir mis le championnat américain sur le toit du monde.