Finance: selon le FMI, le conflit en Ukraine met l’économie mondiale au ralenti

Selon le FMI, le conflit en Ukraine met l'économie mondiale au ralenti

Le Fonds monétaire international a publié mardi ses prévisions actualisées. Il table désormais sur une croissance mondiale de 3,6% en 2022, contre 4,4% en janvier dernier.

«Le conflit et les sanctions affectent directement l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie», expliquent les économistes du FMI. «Mais les retombées internationales se propagent bien au-delà, notamment en Europe, via les prix des produits de base, les liens commerciaux et financiers, l’approvisionnement (ndlr: en produits alimentaires et énergétiques) et l’impact humanitaire.» Car l’Ukraine et la Russie sont d’importants producteurs de céréales pour de nombreux pays, et la Russie est également une source d’énergie clé pour l’Europe.