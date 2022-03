Guerre : L’Ukraine reprendrait du terrain aux forces russes

Des experts américains estiment que dans le sud et l’est, les forces ukrainiennes repoussent l’armée russe. Celle-ci semble manquer d’essence, de nourriture, d’équipement et de communication.

«Leurs commandants ne se parlent pas toujours»

John Kirby a indiqué sur CNN que les forces russes «ne conduisent pas leurs opérations avec la coordination qu’on aurait pu attendre d’une armée moderne. Leurs commandants ne parlent pas toujours, ne se coordonnent pas toujours entre l’aérien et les forces au sol. Nous avons vu des tensions entre les forces aériennes et terrestres sur la manière dont ils se soutenaient mutuellement, bien ou avec difficulté, et il en va de même pour la marine. Ils ont des problèmes avec le commandement et le contrôle» des troupes.