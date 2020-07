Affaire Maudet

Selon le PLR de Genève, aucun PV n'a été modifié

Le PLR de la Ville de Genève a procédé à des vérifications de ses archives et apporte des clarifications à la suite d’un article du «Temps».

Aucun procès-verbal de séance n'a été modifié dans le sens de l'échange de SMS passé entre le conseiller d'Etat Pierre Maudet et son collaborateur Simon Brandt, relaté fin juin par le journal Le Temps. Le PLR de la Ville de Genève a procédé en début de semaine à des vérifications dans ses archives et apporte des clarifications.

Il ajoute n'avoir pas non plus participé financièrement à la soirée d’anniversaire et de lancement de campagne de Pierre Maudet du 6 mars 2018, selon un communiqué publié mardi soir. Il rappelle que les comptes de la formation sont soumis chaque année à un organe de révision indépendant et qu'ils font l’objet d’un contrôle de transparence strict imposé par la loi.