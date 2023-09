Meghan Markle est en train d’écrire son autobiographie

Les experts royaux sont de plus en plus bavards. Après Neil Sean, qui a assuré que le premier mari de Meghan Markle pourrait écrire un livre sur leur union, c’est au tour de Tom Bower de prendre la parole. L’auteur de «Meghan, Harry and the War Between the Windsors» affirme que la duchesse de Sussex est en train d’écrire son autobiographie, comme l’a fait le prince Harry avec «Le suppléant», paru en janvier 2023.