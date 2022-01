Aides Covid en Suisse – Selon l’OCDE, il faut cesser de soutenir les entreprises «zombies»

«Allez, au boulot!» Telle pourrait être la conclusion du rapport de 120 pages de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), publié jeudi, qui analyse l’état de l’économie suisse. «Il est essentiel de raviver la croissance de la productivité et d’améliorer la participation au marché du travail pour assurer une reprise durable après la pandémie», dit l’organisation. Si la Suisse a su se montrer résiliente pendant la crise , elle ne doit pas se reposer sur ses lauriers.

Laissez-les mourir

Pour l’OCDE, l’État devrait lâcher du lest au fur et à mesure quant à ses aides publiques. «Réduire la voilure du chômage partiel et demander aux entreprises d’en supporter une partie du coût de plus en plus importante peut constituer un moyen efficace de soutenir celles qui sont viables et qui en ont besoin», lit-on dans le rapport.