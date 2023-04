Économie: selon l’OMC, la croissance du commerce mondial va ralentir en 2023

La croissance du commerce mondial devrait ralentir cette année, freinée par la guerre en Ukraine, l’inflation, les politiques monétaires plus restrictives et l’incertitude financière, selon les projections de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) publiées mercredi.

Les perspectives de l’économie mondiale se sont légèrement améliorées depuis la publication des prévisions commerciales les plus récentes de l’OMC en octobre, mais le rythme de l’expansion du commerce en 2023 devrait être «faible».

La fin du «zéro Covid» en Chine devrait libérer la demande

Selon l’OMC, un facteur clé de cette amélioration est l’assouplissement des contrôles liés à la pandémie de Covid-19 en Chine, qui devrait libérer la demande de consommation accumulée dans le pays et stimuler ainsi le commerce international.

«Bien sûr, une fin pacifique de la guerre en Ukraine et une réduction plus large des tensions géopolitiques amélioreraient aussi considérablement les perspectives de l’économie mondiale», a indiqué l’économiste en chef de l’OMC, Ralph Ossa, en conférence de presse.

En revanche, a-t-il ajouté, s’il semble que les récentes faillites bancaires aux États-Unis et en Europe ont été en grande partie contenues, «l’augmentation rapide des taux d’intérêt pourrait créer de nouvelles tensions sur les marchés financiers et avoir des répercussions sur le commerce international».

Chute au 4e trimestre 2022

Les économistes de l’OMC tablent sur une croissance du PIB réel de 2,4%. Les taux de croissance du commerce et la production devraient ainsi être inférieurs à leurs moyennes respectives de 2,6% et 2,7% enregistrées au cours de la période de douze ans ayant suivi l’effondrement du commerce provoqué par la crise financière mondiale.

L’augmentation du volume du commerce mondial de 2,7% en 2022 a été plus faible que le taux de 3,5% prévu au mois d’octobre par l’OMC, en raison de la chute observée au quatrième trimestre de l’année dernière. Plusieurs facteurs ont contribué à cette chute, y compris la hausse des prix mondiaux des produits de base, le durcissement de la politique monétaire en réponse à l’inflation et les flambées de Covid-19 qui ont perturbé la production et le commerce en Chine.