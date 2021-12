Pandémie : Selon l’OMS, aucun mort lié au variant Omicron n’a été recensé jusqu’ici

Alors que les premiers cas de transmission locale apparaissent dans le monde, l’Organisation mondiale de la santé n’a dénombré encore aucun décès provoqué par le nouveau variant.

«Je n’ai vu aucune information rapportant des décès liés à Omicron», a déclaré Christian Lindmeier, lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève. Comme plus de pays font des tests pour tenter de détecter le nouveau variant, «nous aurons plus de cas, plus d’informations, et – bien que j’espère que non – possiblement des morts», a-t-il souligné.