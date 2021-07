Coronavirus : Le VIH et le Covid-19 ne font pas bon ménage

Jeudi, l’Organisation mondiale de la santé a apporté des précisions sur les personnes atteintes du sida en temps de pandémie. Ces malades risquent davantage des formes graves de Covid-19.

«Jusque-là, l’impact de l’infection au VIH sur la sévérité et la mortalité du Covid était assez peu connu, et les conclusions des précédentes études étaient parfois contradictoires», a souligné dans un communiqué la conférence scientifique de l’IAS (Société internationale sur le sida), dans le cadre de laquelle ces résultats ont été présentés.

«Un facteur de risque significatif»

Menée par l’OMS, l’étude porte sur 15’500 personnes infectées par le VIH et hospitalisées pour le Covid dans 24 pays. Leur âge moyen était de 45 ans et demi, et plus d’un tiers avait une forme grave ou critique du Covid. La quasi-totalité (92%) suivait une thérapie antirétrovirale contre le VIH avant leur hospitalisation. Parmi le total de cas étudiés, près du quart (23%) des patients dont l’issue clinique est documentée sont morts à l’hôpital.