Yémen : Selon l’ONU, les Houthis continuent de violer l’embargo sur les armes

Un rapport d’experts de l’ONU affirme que les rebelles Houthis continuent de violer l’embargo sur les armes et de recruter des enfants, au Yémen.

Les violations de l’embargo sur les armes imposé par l’ONU au Yémen et le recrutement d’enfants, par les rebelles Houthis, se sont poursuivis depuis un an, affirme un rapport d’experts de l’Organisation remis au Conseil de sécurité et publié samedi.