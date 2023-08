Selon sa mère, Angus Cloud n’a pas mis fin à ses jours

«Il était en train de réorganiser sa chambre et de mettre des objets dans la maison avec l’intention de rester dans la demeure qu’il aimait», a poursuivi Lisa, assurant que celui qui avait été en guerre avec son manager n’avait aucune intention de mettre fin à ses jours. «Quand nous nous sommes fait un câlin avant d’aller nous coucher, nous nous sommes dit combien nous nous aimions et il m’a dit qu’il me verrait le lendemain. Je ne sais pas s’il a pris des substances et lesquelles après ça», a-t-elle ajouté.