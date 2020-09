La rumeur avait enflé ce mardi matin: Andi Zeqiri semblait s’être tourné vers la sélection kosovare, entraînée par Bernard Challandes. C’est le père du joueur, Avdi, qui a lâché la bombe lundi soir lors d’une interview à la chaîne Super Sport 2: «Andi a pris sa décision finale qui est de représenter le Kosovo. Même si nous avons pris du retard avec la procédure administrative, on espère qu’il va recevoir le feu vert très vite. La fédération kosovare et Andi ont envoyé une demande à la FIFA et on attend la réponse.»