effet Covid : Selon son PDG, la compagnie aérienne scandinave SAS lutte pour survivre

L’action du transporteur nordique a plongé de plus de 12% lundi après des déclarations alarmistes de son patron Anko Van der Werff qui a annoncé des coupes budgétaires dans la presse.

SAS rencontre aujourd’hui plusieurs problèmes, selon le PDG, notamment en raison de la baisse durable des voyages d’affaires et «des accords sociaux plus coûteux» que la plupart de ses concurrents.

Moins de coûts, plus de flexibilité

Pour faire face à la situation, le PDG a annoncé convoquer les principaux syndicats pour trois mois de négociations – notamment sur une réduction des coûts et une plus grande flexibilité. «Cela exige la compréhension et la volonté de tous (…). SAS doit être compétitif pour pouvoir survivre, se développer et créer des emplois», a plaidé Anko Van der Werff.