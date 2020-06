Coronavirus

Selon Trump, les USA ont «largement surmonté» la pandémie

Alors que le Covid-19 continue de faire près de 1000 victimes par jour aux Etats-Unis, le président US a crié victoire en conférence de presse vendredi.

La «force» de l’économie US

Selon le milliardaire républicain, les Etats-Unis ont «fait un grand pas» dans leur «rebond», et les prochains mois démontreront que l'économie, en pleine santé avant l'épidémie et le confinement, repartira de plus belle.