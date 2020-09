Logements : Selon UBS, Zurich risque la bulle immobilière

La ville aux bords de la Limmat enregistre le taux de croissance des prix de l’immobilier le plus élevé du pays depuis dix ans. Une tendance «intenable» d’après la banque suisse.

Tendance à la hausse des prix

La ville aux bords de la Limmat a en effet enregistré le taux de croissance le plus élevé du pays ces dix dernières années. Caractérisée par une offre expansive, une solvabilité solide et une forte demande en investissements, Zurich paye une tendance à la hausse du prix de ses logements.

L’Europe compte le plus de villes aux «déséquilibres importants» avec en tête celles de Munich et Francfort, suivies de près par Paris, Amsterdam et Zurich, qui arrive en septième position mondiale et cinquième européenne.