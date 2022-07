Mobilité : Selon un cabinet d’audit, le road pricing a plein d’avantages

Le Conseil fédéral veut taxer les voitures électriques à l’avenir. Cette nouvelle taxe relance la discussion sur le thème du road pricing (ou péage urbain), selon la société d’audit et de conseil Pricewaterhouse Coopers (PWC), proche des milieux économiques. Son étude, pas encore publiée mais relayée par le «Tages-Anzeiger» tente donc de montrer comment la manoeuvre pourrait fonctionner en Suisse.

Les villes et les agglomérations se plaignent de plus d’embouteillages, d’une pollution atmosphérique et sonore accrue. La nécessité d’agir est incontestée. La recette de la Confédération tient en un concept: le Mobility-Pricing. Les villes devraient tester ce système dans le cadre de projets pilotes. Mais pour l’heure, elles ont du mal à s’y mettre.