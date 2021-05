France : Selon un sondage, Macron et Le Pen seront au second tour en 2022

Une enquête publiée mercredi affirme que le chef de l’État affrontera la cheffe du Rassemblement national lors de la prochaine présidentielle.

Selon un sondage Harris réalisé en ligne au mois de mai, la présidentielle de 2022 pourrait voir se répéter la situation de 2017, avec Macron et Le Pen au second tour.

Emmanuel Macron et la cheffe de file de l’extrême droite française Marine Le Pen sont toujours les deux «finalistes» potentiels pour l’élection présidentielle de 2022, selon un sondage publié mercredi.

Au second tour, le président de la République sortant l’emporterait avec 53% des voix (-1 point sur un mois), contre 47% pour la présidente du Rassemblement national (RN, +1 point). En 2017, le premier avait comptabilisé 66,1% des voix, la seconde 33,9%.

L’écart au 1er tour est toujours très faible entre le président Macron et Marin Le Pen, selon cette enquête.

Ceux qui voteraient le plus pour Marine Le Pen sont les 35-49 ans tandis qu’Emmanuel Macron aurait surtout les faveurs des 65 ans et plus.