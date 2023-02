Chine: Une étude dit qu'aucun variant n’est apparu après le «zéro-Covid»

Chine : Selon une étude, aucun variant n’est apparu après le «zéro-Covid»

La Chine a connu une explosion d’infections après avoir levé ses strictes mesures sanitaires, à partir de début décembre, faisant craindre que le pays le plus peuplé du monde ne devienne un terreau fertile pour de nouvelles souches plus transmissibles ou plus graves. De nombreux pays ont rapidement imposé de nouvelles restrictions aux voyageurs en provenance de Chine, invoquant un manque de transparence sur l’ampleur de l’épidémie, ce qui a provoqué la colère de Pékin.

Plus de 400 échantillons analysés à Pékin

Mais selon l’étude publiée dans la revue «The Lancet», menée par des chercheurs chinois et qui a analysé 413 échantillons de Pékin séquencés entre le 14 novembre et le 20 décembre, «il n’y a aucune preuve que de nouveaux variants aient émergé» pendant cette période. Plus de 90% des cas étaient des sous-variants BF.7 et BA5.2 d’Omicron déjà présents en Chine, qui ont été dépassés dans les pays occidentaux par des sous-variants plus transmissibles. BF.7 représentait les trois quarts des échantillons, tandis que plus de 15% étaient des variants BA5.2, selon l’étude.