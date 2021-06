Santé - Selon une étude, le Covid peut infecter les neurones

La propagation du virus s'arrête rapidement et se limite à quelques cellules du cerveau, mais cette infection minimale entraîne une réaction des «cytokines», les messagers entre les cellules immunitaires, jouant un rôle dans l'inflammation locale, a conclu l'étude, publiée dans «mSphere», une revue américaine spécialisée en microbiologie.

«Mais le fait que le SARS-CoV-2 puisse éventuellement pénétrer dans le cerveau via le nerf olfactif et infecter localement les cellules, ce qui entraîne à son tour une réponse inflammatoire, peut certainement contribuer à des troubles neurologiques», a-t-elle précisé.

Une personne sur trois concernée?

Depuis le début de la pandémie, des malades du monde entier ont signalé des troubles neurologiques et psychiatriques, tels que problèmes de mémoire, maux de tête, psychoses rares et même encéphalites (inflammation du tissu cérébral).

Une personne sur trois qui a surmonté le Covid-19 a eu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques dans les six mois suivant l'infection, avait indiqué en avril une large étude publiée dans le journal spécialisé «The Lancet Psychiatry».

De plus en plus de données indiquent que le virus pourrait entrer dans le cerveau via le nerf olfactif. Cependant, ce qui se passe après l'entrée du SARS-CoV-2 dans le cerveau restait mal compris.