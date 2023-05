Les astronautes devraient tous être des femmes

Une hypothèse datant des années 1950

Dans les années 50 déjà, des experts de la NASA avaient émis l’hypothèse que les femmes étaient mieux adaptées aux vols spatiaux que les hommes car leur corps plus petit et plus léger nécessiterait moins d’oxygène et de calories, ce qui permettrait d’économiser en poids et en ressources. De plus, elles résisteraient mieux aux radiations et ont moins de risque d’avoir une crise cardiaque.