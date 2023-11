Selon une étude: Les Suisses n’ont plus le temps ni l’envie de faire du shopping

Après une semaine de travail stressante, les Suisses préfèrent consacrer leur week-end à la famille ou aux loisirs plutôt qu’aux magasins. Telle est la conclusion d’une étude de l’Institut Gottlieb Duttweiler (GDI) de Migros publiée dans la «SonntagsZeitung». Près de la moitié des personnes interrogées affirme être stressée et disposer de moins de temps pour faire ses achats. C'est pourquoi l'efficience est de mise: 85% des sondés souhaitent faire des achats rapides et efficaces. Seuls 15% aiment prendre le temps de flâner. Le plaisir du shopping diminue également. Près de 58% des personnes interrogées invoquent un budget serré comme principale raison. Mais faire ses courses est également long et compliqué pour 49%. Et 43% déclarent que l'expérience d'achat est ennuyeuse. Les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) confirment la tendance: elles montrent que les femmes, en particulier, consacrent moins de temps au shopping. En 1997, elles y dédiaient environ 180 minutes par semaine. Cette année, ce temps est tombé à 115,6 minutes.