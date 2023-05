Politique: Selon une expertise, la Suisse pourrait bel et bien réexporter des armes

Loi sur la neutralité obsolète

En effet, PS, Centre, PLR et Vert’libéraux ont commandé un avis de droit à Peter Hilpold, professeur de droit international à l’université d’Innsbruck sur la réexportation de matériel de guerre. Et ses conclusions sont très claires: Premièrement, le droit de la neutralité de la Suisse selon la Convention de La Haye n’est plus valable aujourd’hui. Et deuxièmement, même si ce droit était en vigueur, les réexportations seraient malgré tout autorisées.