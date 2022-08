Lecteurs, que faut-il débrancher, selon vous, pour éviter la pénurie électrique?

Appel aux lecteurs : Selon vous, que faut-il débrancher pour éviter la pénurie électrique?

Éteindre son wifi la nuit, débrancher les appareils avec veilleuse, interdire aux magasins d’éclairer leurs vitrines la nuit, renoncer aux chaufferettes électriques sur les terrasses, réduire les éclairages de Noël: les idées commencent à fuser quant aux possibilités de réduire notre consommation d’électricité, à l’approche d’une possible pénurie cet hiver, sans trop souffrir de baisse de qualité de vie.

Et vous? Quand vous regardez autour de vous, à la maison, au travail, dans la rue, dans les magasins, que vous dites-vous que l’on pourrait débrancher facilement et voir s’éloigner le risque d’être plongés dans le noir en hiver? Qui doit faire un effort? Nous lirons volontiers vos idées et remarques pour un futur article sur la thématique. Merci!