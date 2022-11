Selon Zoë Kravitz, Channing est un gentleman pour elle

États-Unis : Pour Zoë Kravitz, Channing est un gentleman

«C’est un homme merveilleux. Il me fait rire et nous sommes tous les deux passionnés d’art. Nous adorons en parler et échanger sur les raisons pour lesquelles nous faisons notre métier. Nous aimons aussi regarder des films ensemble et débriefer et se challenger mutuellement», a raconté la fille de Lenny Kravitz dans le magazine «GQ» en précisant que le premier long métrage qu’elle avait regardé avec Channing était le thriller romantique «True Romance». La comédienne américaine, qui s’était illustrée dans «Batman» avec Robert Pattinson, s’est également souvenue de l’attitude de gentleman de son bien-aimé sur le tournage de «Pussy Island», qu’il a également coproduit: «Qu’il s’agisse de me faire du thé, de me servir un verre ou de faire cravacher quelqu’un pour qu’il soit fit pour le tournage, il était vraiment mon protecteur. C’était merveilleux et doux». Selon elle encore, cette relation que le couple a nouée sur le plateau a été un «bon test» duquel les deux stars sont ressorties plus fortes.