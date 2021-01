La vaccination contre le Covid est loin d’être un long fleuve tranquille, au bout du lac. Entre insuffisance du nombre de doses livrées et court-circuitage de la Confédération, «le canton a vécu une semaine compliquée» dans sa lutte contre le virus, ont avoué la médecin cantonale Aglaé Tardin et la pharmacienne cantonale Nathalie Vernaz-Hegi, ce vendredi. Si les autorités sanitaires assurent que les personnes déjà inscrites pour la première et la seconde injection seront traitées, elles avouent qu’en matière d’approvisionnement, il est difficile de se projeter à moyen terme: «Nous évoluons un peu au jour le jour».