Minneapolis : Semaine de manifestations après la mort de Daunte Wright

Dimanche dernier, un jeune homme noir a été tué par une policière blanche lors d’un contrôle routier, moins d’un an après la mort de George Floyd aux Etats-Unis.

La banlieue de Minneapolis dans le nord des Etats-Unis a connu samedi une septième soirée de manifestations après la mort dimanche dernier de Daunte Wright, un jeune homme noir tué par une policière blanche lors d’un banal contrôle routier . Près de 300 personnes se sont rassemblées tout au long de la soirée devant le commissariat de la ville de Brooklyn Center. La veille, la police avait annoncé avoir procédé à près de 100 arrestations pour violation du couvre-feu et rassemblement illégal.

Cette fois-ci les forces de l’ordre sont restées derrière les grilles mises en place devant le poste de police, et plus d’une centaine de manifestants sont restés sur place après l’entrée en vigueur du couvre-feu à 23h. «Je suis ici ce soir, parce que je ne pouvais tout simplement pas rester sans rien faire», a déclaré en marge de la manifestation Maxine Waters, élue démocrate à la Chambre des représentants.

«La police à travers tout le pays doit être transformée. Nous devons réimaginer comment faire face aux problèmes dans notre société, sans que des personnes, et des personnes de couleur en particulier, soient tuées par une police que nous payons pour nous protéger et nous servir», a affirmé l’élue de Californie. Maxine Waters a précisé rester dans le Minnesota au moins jusqu’à lundi pour assister aux derniers réquisitoires et plaidoiries dans le procès à Minneapolis de Derek Chauvin, l’ex-policier blanc accusé du meurtre de George Floyd l’an dernier, avant de regagner Washington.