Hautes écoles: Semestre ou année à l’étranger pour les étudiants: la Suisse à la peine

L’Université de Neuchâtel est dans le ventre mou du classement des universités, derrière celles de Lausanne et de Genève, qui font mieux.

Pourtant, remarque Movetia, ce taux n’est de loin pas une fatalité. Elle a établi un classement des universités et hautes écoles suisses. L’Université de Saint-Gall, largement première au classement, affiche un taux supérieur à 50%. L’EPFL dépasse les 30%. La HEP de Saint-Gall et l’Université de la Suisse italienne referment le petit quatuor des écoles qui dépassent l’objectif de 20%. Partout ailleurs, on est en dessous.