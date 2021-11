Confiner les non-vaccines: la moitie des Suisses est pour

En Autriche, depuis lundi et jusqu’à début janvier au moins, les personnes qui ne sont ni vaccinées ni guéries n’ont plus le droit d’aller au restaurant. Ni chez le coiffeur. Ni au musée. Ni même à l’après-ski. En Allemagne, le Land de la Saxe a décidé la même chose et Angela Merkel a lancé le débat national sur la mesure. Dans ces deux pays, le taux de vaccination se situe dans des proportions similaires à la Suisse, mais le taux de contaminations atteint des niveaux records.

Loin de faire l’unanimité

Les résultats du sondage «20 minutes» sur la situation actuelle de la pandémie montrent que 55% des Suisses soutiendraient un tel semi-confinement imposé seulement aux non-vaccinés si les hôpitaux venaient à être surchargés (37% oui, 18% plutôt oui) et que 43% rejettent cette idée (10% plutôt non, 33% non).

Parmi les partis, c’est sans surprise à l’UDC que les avis sont les plus défavorables (58% de non), suivi par les Verts (42% de non), qui se détachent par rapport au reste des partis qui oscillent autour de 30%. Les jeunes sont plus réfractaires (52% de non) que les 65 ans et plus, qui disent oui à 73%. Enfin, un quart de ceux qui disent voter oui à la loi Covid le 28 novembre sont néanmoins opposés au semi-confinement des non-vaccinés.